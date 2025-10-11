Tome sus previsiones: Inameh pronostica lluvias en estas regiones del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) señaló que para este sábado 11 de octubre de 2025 se estiman lluvias sobre ciertas regiones de Venezuela.

En tal sentido, en horas de la mañana se espera nubosidad parcial y algunas áreas despejadas en buena parte del territorio nacional.

Asimismo, mantos nubosos acompañados de lluvias o chubascos dispersos en partes de Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable en la mayor parte de Venezuela.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, siendo más intensas y frecuentes en la Región Central, Sur del territorio, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia.

De igual modo, el Inameh estima nubosidad parcial y áreas despejadas en buena parte del territorio nacional.

Así mismo, se aprecian mantos nubosos acompañados de lluvias y chubascos al sur de Bolívar, Amazonas/Apure, parte de Guárico, noroeste de Falcón, norte de Táchira, oeste de Mérida, zonas de Trujillo y Zulia.

