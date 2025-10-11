¡Atención docentes y padres! Ministerio de Educación advierte de estafas con venta de guías pedagógicas

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Educación alertó este viernes sobre estafas a docentes y padres, con la venta de guías pedagógicas.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio emitió un comunicado en el que advierte a toda la comunidad educativa sobre este modus operandi.

Ministerio de Educación advierte

De acuerdo con el comunicado del ministerio, la alerta está dirigida a toda la comunidad educativa, "en especial a nuestras maestras y maestros, sobre la circulación y venta de documentos presentados como 'guías para educación inicial y primaria', supuestamente emitidos por este ente".

En este sentido, especifíca que "todos los documentos y recursos pedagógicos producidos y difundidos por nuestra institución son de consulta absolutamente gratuita".

Usan imagen del ministerio

Al respecto, el organismo advirtió que "el uso de la imagen del ministerio es un delito, y quienes caigan en él deberán responder ante la ley, así como por las estafas y fraudes que están cometiendo".

Adicionalmente, resaltó que estas guías pedagógicas tienen el "propósito de orientar, organizar y apoyar el trabajo de las y los docentes del país".

A lo que reiteró que "ningún material en venta y mucho menos de un tipo tan precario ha sido elaborado por nuestros equipos", del mismo modo que instó a verificar "con las fuentes directas" del ministerio, ya que "es la única forma de no caer en engaños y robos".

