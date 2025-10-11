Otras dos ondas tropicales llegarán a Venezuela: tome nota de las fechas previstas por el Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que las ondas tropicales número 44 y 45 ingresarán al territorio nacional en los próximos días por la Guayana Esequiba.

La vaguada 44 está prevista que entre al territorio nacional entre el martes 14 y miércoles 15 de octubre.

Mientras que la 45 estará transitando por el país entre el sábado 18 y domingo 19 de octubre.

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.

Pronóstico para las próximas horas

El Inameh indicó que durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la mayor parte del país, siendo más intensas y frecuentes en la Región Central, Sur del territorio, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia.