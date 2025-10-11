Abren salón de belleza para empleados públicos de Miraflores: cortes de cabello y más

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, inauguraron el Salón de Belleza del Palacio de Miraflores, para el uso de sus trabajadores.

Así lo dio a conocer el Ministerio del Despacho de la Presidencia, en su cuenta de Instagram.

“Y así quedó inaugurado el Salón de Belleza del Palacio de Miraflores como muestra del compromiso del Gobierno Bolivariano con la atención y bienestar de sus trabajadores y trabajadoras”, indicó.

Detalló que el espacio cuenta con lavadora, secadora, lockers para guardar sus pertenencias, baño, cafetera, aparato para esterilizar los instrumentos de la peluquería, entre otros

Resaltó que de esta manera, se “promueve el cuidado personal y la salud emocional del personal de la institución al ofrecerles diversos servicios que van desde cortes de cabello hasta el arreglo de uñas”.