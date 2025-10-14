Maduro anuncia segunda fase de estabilización económica: conozca de qué trata

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional iniciará la preparación de una "segunda fase de estabilización" del nuevo modelo económico.

Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, detallando que dicha fase estará enfocada en la producción y sustitución radical de importaciones.

“Uno de los objetivos de toda esta ofensiva del mes de agosto, septiembre y parte de octubre de guerra psicológica y amenazas militares, es hacerle daño a la economía de la gente, afortunadamente tenemos un nuevo modelo económico bastante robusto”, indicó.

Destacó que esa nueva política económica garantizará que este último trimestre, del 2025, sea de trabajo, producción y abastecimiento “para que tengamos unas Navidades felices”.

Mensaje a medios de comunicación

El primer mandatario exhortó a los medios de comunicación a difundir con “reportajes” las obras, movilizaciones y demás logros del Gobierno Nacional.

“Muestren la verdad de Venezuela (...) para que no se olvide lo que se hace”, dijo Maduro.