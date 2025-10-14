Este es el pronóstico del Inameh: dónde lloverá en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Para este martes 14 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) señaló que en horas de la mañana prevalece nubosidad parcial alternada con zonas despejadas en gran parte del país.

Sin embargo, en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Falcón, Lara, Yaracuy, los Andes y Zulia, se prevé nubosidad con lluvias o chubascos dispersos.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche, se estima un incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Región Central Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

¿Qué se espera en la Gran Caracas?

De igual modo, para la Gran Caracas, el Inameh estima nubosidad fragmentada con lloviznas dispersas en el este de la entidad.

Después del mediodía, incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable.

Sobre las temperaturas, se prevé que las mínimas rondarán los 17°C, mientras que las máximas estarán en los 30°C.

