Caracas y Miranda refuerzan sus Zonas de Defensa Integral: el país entra en alerta estratégica

Suscríbete a nuestros canales

Este 15 de octubre, autoridades civiles y militares iniciaron el despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en Caracas y Miranda.

La jornada forma parte del Plan Independencia 200, impulsado por el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza a la soberanía nacional.

Desde el municipio Sucre, el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello encabezó la supervisión junto a cuerpos de seguridad, destacando que se revisarán las 27 tareas ordenadas por el Ejecutivo. “Nos activamos todos. Hay que cuidar los detalles”, expresó.

Defensa Integral: vigilancia, logística y soberanía

La activación de los ODDI incluye componentes militares, logísticos, alimentarios, de transporte y comunicaciones. Según Nicolás Maduro Guerra, el despliegue busca ensayar, evaluar y corregir debilidades operativas. “Estamos preparados para defender la paz y la vida de nuestra gente”, afirmó.

En Miranda, el Sistema VEN911 mantiene vigilancia continua en 97 puntos estratégicos. Cabello advirtió que quienes intenten alterar la tranquilidad nacional están bajo monitoreo constante. “Los estamos vigilando por todos lados”, señaló.

Caracas se moviliza en respaldo al despliegue

En la capital, más de 299 Unidades Comunales Milicianas se activaron en ejercicios simultáneos por parroquia. La alcaldesa Carmen Meléndez y el jefe de gobierno Nahum Fernández lideraron la movilización junto a la REDI Capital y movimientos sociales.

La jornada incluyó una marcha popular-militar-policial que reafirmó el compromiso colectivo con la defensa territorial. “Esta es una fusión de pueblo y fuerza armada”, indicó el comandante Dilio Díaz.

Coordinación nacional y participación comunitaria

El despliegue de los ODDI se articula con el Plan Independencia 200, que promueve la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía. Las tareas incluyen simulacros, revisión de sistemas logísticos y fortalecimiento de redes de comunicación.

Además, se prevé la integración de brigadas comunitarias en labores de seguridad, alimentación y transporte. La meta es consolidar una estructura operativa capaz de responder ante emergencias o amenazas externas.

Cabello reiteró que el Sistema VEN911 opera las 24 horas, con personal capacitado para atender cualquier eventualidad. En temporada de lluvias, el monitoreo se intensifica para prevenir riesgos urbanos.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube