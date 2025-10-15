Venezuela responde a las declaraciones belicistas de Trump: Observa con alarma la participación de la CIA

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Venezuela emitió este miércoles 15 de octubre un comunicado, para rechazar las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, sobre haber autorizado operaciones destinadas a actuar "contra la paz y la estabilidad de Venezuela".

Considera las declaraciones del jefe de Estado norteamericano como "belicistas y extravagantes", además de que constituye una "gravísima violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

"Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en El Caribe", reza el comunicado.

Venezuela señala que dichas acciones "buscan legitimar una operación de "cambio de régimen".

La Misión Permanente del país ante la ONU, "elevara la denuncia ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General".

"La comunidad internacional debe entender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencia políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato", advierte la Cancillería

