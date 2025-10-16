Maduro responde a EEUU: No a los golpe de Estado de la CIA

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) “jamás doblegarán a los venezolanos”.

“El imperio estadounidense con su ideología supremacista y nazi cree que nos va uniformar a todos en un solo pensamiento, en un solo orden, en un solo mando, esta fuera de epoca. Porque nosotros llevamos nuestra bandera nacional bien fuerte (...) no nos la regaló nadie”, indicó Maduro ante el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, que se lleva a cabo en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

Enfatizó que América Latina rechaza a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

“América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a los a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar. No a los golpes de estado dados por la CIA que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de estado contra Argentina. Al golpe de estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos”, expresó Maduro.

“Llevar la verdad de Venezuela”

Ante las acusaciones de EEUU contra el país, el jefe de Estado instruyó a “llevar la verdad, la fuerza y voluntad de paz de Venezuela” a la opinión pública estadounidense.

Al tiempo que exhortó a una movilización sin precedentes de diversos actores de la sociedad para unirse bajo una consigna clara: “Decirle no a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz”.