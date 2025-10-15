Dinero

Precio del dólar y euro BCV para el 16 de octubre: así se cotizarán las monedas

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 05:00 pm
El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el jueves 16 de octubre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotiza en 201,34 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras que el euro se tasa en 234,20 bolívares. 

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

 

