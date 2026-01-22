Keiber Lamadrid a la Premier League: todo sobre el fichaje del venezolano por el West Ham

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de pases ha sacudido al balompié nacional con la confirmación oficial de que Keiber Lamadrid es el nuevo refuerzo del West Ham United. El joven atacante, formado en el Deportivo La Guaira, deja las filas del conjunto "naranja" para sumarse a los "Hammers" en una operación que se concretó bajo la modalidad de cesión con opción a compra. Este traspaso representa uno de los movimientos más significativos para un futbolista proveniente de la Liga FUTVE en los últimos años.

A pesar del anuncio, el aterrizaje de Lamadrid en Inglaterra enfrenta un desafío administrativo inmediato debido a las regulaciones post-Brexit. El club londinense debe tramitar el permiso de trabajo denominado GBE (Governing Body Endorsement) a través de un Panel de Excepciones. Este requisito es indispensable para que el venezolano pueda debutar oficialmente en la Premier League, un proceso que la institución ya ha iniciado formalmente.

El director técnico del equipo, Nuno Espirito Santo, ya se pronunció sobre la incorporación del jugador durante la pretemporada. El estratega portugués fue cauto al señalar que, si bien Lamadrid es un joven con gran proyección, aún no está listo para jugar inmediatamente tras finalizar su temporada en Venezuela. Nuno enfatizó que el club lo asesorará y evaluará su evolución física y táctica para adaptarlo al ritmo del fútbol británico.

En cuanto a su situación reglamentaria por edad, el club enfrenta una particularidad: aunque Lamadrid es un jugador Sub 23, no podrá ver acción en la Premier League 2, ya que dicho torneo es estrictamente Sub 21 desde el año 2022. Esta restricción refuerza la idea de que el atacante se mantendrá integrado a la dinámica del primer equipo mientras se resuelve su documentación y avanza en su desarrollo con los "Hammers".

Keiber Lamadrid se destacó en el Deportivo La Guaira por su potencia física y olfato goleador, características que le valieron el apodo de 'Lama' y el interés del fútbol inglés. Su antiguo club despidió al jugador con un emotivo mensaje, celebrando que siempre supieron que estaba destinado a grandes logros en el exterior. Ahora, el éxito de su trámite ante el Panel de Excepciones dependerá de factores como sus minutos en el primer equipo y su proyección internacional.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.