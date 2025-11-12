Tienda de electrodmésticos activa compras a 9 y 12 cuotas con Cashea: desde hoy 12 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La tienda de electrodomésticos venezolana, Damasco, anunció que desde este 12 de noviembre hasta el domingo 16, estará activado el "modo más cuotas" con Cashea, por lo que estarán vendiendo sus productos con iniciales desde el 20%.

A través de sus redes sociales, Damasco detalló que sus clientes podrán llevarse el producto que deseen y pagarlo en 6, 9 y 12 cuotas.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales han detallado este 12 de noviembre, que para optar al "modo más cuotas" la compra mínima debe ser de $700, condición que no es aclarada por Damasco en sus publicaciones.

El pasado 15 de octubre, Cashea anunció algunos cambios "temporales" en sus políticas, que restringen algunos beneficios de los usuarios que están en los últimos niveles de la plataforma.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube