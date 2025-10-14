¿Crisis en Cashea? Preocupación entre los usuarios por pérdida de beneficios en las últimas horas

Suscríbete a nuestros canales

A la espera de un anuncio oficial por parte de Cashea, desde este lunes 13 de octubre, la plataforma líder en compras a crédito en Venezuela, habría restringido algunos de los beneficios en sus niveles 4, 5 y 6, situación que ha preocupado a los usuarios.

Ni %20 de inicial ni modo más cuotas

Según lo informado por los usuarios de Cashea, e incluso algunos comercios, fueron suspendidas temporalmente las iniciales de compras por un 20%.

Además, el "modo más cuotas" que permitía pagar compras por encima de los 200 dólares a más de tres cuotas, fue ajustado a un mínimo de $700. Ya no se visualizan 9 ni 12 cuotas. Solo se observa en algunos comercios compras a 6 cuotas.

Es decir, los usuarios que lograron llegar a nivel 6 ahora tendrán que cancelar el 40% de inicial, al igual que los que se encuentran en los niveles 3, 4 y 5.

"Iba a comprar una batería ya la tenía canalizada y cuando voy a comprar que eliminaron el 20% y ahora es 40. Quejsooooooooo!!!! Yo matándome por llegar a nivel 6 y no tengo ningún beneficio. Es lo mismo ser nivel 3 y 6😢 Que tristeza de verdad", se lee en uno de los comentarios en redes sociales.

Uno de los comercios que confirmó la nueva medida, fue la tienda Todo Hogar, ubicada en Puerto La Cruz. A través de su cuenta en Instagram respondieron las quejas de sus clientes con el siguiente mensaje: "Es una información que nos dio Cashea, será aplicada a nivel nacional".

Las medidas han generado polémica en las redes sociales, en donde muchos usuarios comentaban que esperaban realizar las compras navideñas con las iniciales bajas y múltiples cuotas.

