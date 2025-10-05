Viajes

Estos son los full day disponibles con Cashea: inicial desde 20 dólares

Incluso hay paquetes para pagar hasta en 6 cuotas

Por Selene Rivera
Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 12:57 am
Foto: Referencial

A través de la aplicación de compra en cuotas, Cashea, están disponibles varias opciones de full day para disfrutar, solo, en pareja o incluso en familia.

A través de sus redes, Cashea informó las disponibilidad de estos paquetes a partir de 20 dólares de inicial, más tres cuotas, incluso hay paquetes para pagar hasta en 6 cuotas.

Full days con Cashea

De acuerdo con la información difundida por Cashea en sus redes, los full day disponibles son los siguientes:

Cayo Sombrero + Paseo a los Juanes

  • Incluye: traslados en autobús, desayuno, almuerzo, traslado en lancha, hidratación y recreación
  • Salidas desde: Guatire, Guarenas, Caracas, Maracay y Valencia
  • Costo: con una inicial desde el 40% de 22$ más 3 cuotas de 11$ cada una, sin intereses.

Bahía de Cata + Mirador + Río

  • Incluye: traslados en autobús, desayuno, almuerzo, merienda, traslado en lancha, hidratación y recreación
  • Salidas desde: Guatire, Guarenas, Caracas, Los Teques, Maracay y Valencia
  • Costo: con una inicial desde el 40% de 20$ más 3 cuotas de 10$ cada una, sin intereses.

La Ciénaga

  • Incluye: traslados en autobús y lancha, desayuno, almuerzo, recreación y obsequios de recuerdo
  • Salidas desde: Caracas y Maracay 
  • Costo: con una inicial desde el 30% de 72$ más 6 cuotas de 28$ cada una, sin intereses.

Adícora + Salinas de Cumaragua + Medanos de Coro

  • Incluye: traslados en autobús, desayuno, almuerzo, merienda, e hidratación
  • Salidas desde: Plaza Indio Mara, Terminal de San Francisco, Cabimas, Ciudad Ojeda 
  • Costo: con una inicial desde el 40% de 78$ más 6 cuotas de 19,50$ cada una, sin intereses.

Isla de Plata + Ruta de los delfines

  • Incluye: traslados en autobús y  lancha, desayuno, almuerzo, merienda y recreación
  • Salidas desde: Guatire, Guarenas, Caracas y Los Teques
  • Costo: con una inicial desde el 40% de 26$ más 3 cuotas de 13$ cada una, sin intereses.

Parque Dunas

  • Incluye: traslados en autobús, entrada al parque, desayuno y almuerzo
  • Salidas desde: Caucagua, Guatire, Guarenas y Caracas
  • Costo: con una inicial desde el 40% de 20$ más 3 cuotas de 10$ cada una, sin intereses.

 

