Estos son los full day disponibles con Cashea: inicial desde 20 dólares

A través de la aplicación de compra en cuotas, Cashea, están disponibles varias opciones de full day para disfrutar, solo, en pareja o incluso en familia.

A través de sus redes, Cashea informó las disponibilidad de estos paquetes a partir de 20 dólares de inicial, más tres cuotas, incluso hay paquetes para pagar hasta en 6 cuotas.

Full days con Cashea

De acuerdo con la información difundida por Cashea en sus redes, los full day disponibles son los siguientes:

Cayo Sombrero + Paseo a los Juanes

Incluye : traslados en autobús, desayuno, almuerzo, traslado en lancha, hidratación y recreación

: traslados en autobús, desayuno, almuerzo, traslado en lancha, hidratación y recreación Salidas desde : Guatire, Guarenas, Caracas, Maracay y Valencia

: Guatire, Guarenas, Caracas, Maracay y Valencia Costo: con una inicial desde el 40% de 22$ más 3 cuotas de 11$ cada una, sin intereses.

Bahía de Cata + Mirador + Río

Incluye : traslados en autobús, desayuno, almuerzo, merienda, traslado en lancha, hidratación y recreación

: traslados en autobús, desayuno, almuerzo, merienda, traslado en lancha, hidratación y recreación Salidas desde : Guatire, Guarenas, Caracas, Los Teques, Maracay y Valencia

: Guatire, Guarenas, Caracas, Los Teques, Maracay y Valencia Costo: con una inicial desde el 40% de 20$ más 3 cuotas de 10$ cada una, sin intereses.

La Ciénaga

Incluye : traslados en autobús y lancha, desayuno, almuerzo, recreación y obsequios de recuerdo

: traslados en autobús y lancha, desayuno, almuerzo, recreación y obsequios de recuerdo Salidas desde : Caracas y Maracay

: Caracas y Maracay Costo: con una inicial desde el 30% de 72$ más 6 cuotas de 28$ cada una, sin intereses.

Adícora + Salinas de Cumaragua + Medanos de Coro

Incluye : traslados en autobús, desayuno, almuerzo, merienda, e hidratación

: traslados en autobús, desayuno, almuerzo, merienda, e hidratación Salidas desde : Plaza Indio Mara, Terminal de San Francisco, Cabimas, Ciudad Ojeda

: Plaza Indio Mara, Terminal de San Francisco, Cabimas, Ciudad Ojeda Costo: con una inicial desde el 40% de 78$ más 6 cuotas de 19,50$ cada una, sin intereses.

Isla de Plata + Ruta de los delfines

Incluye : traslados en autobús y lancha, desayuno, almuerzo, merienda y recreación

: traslados en autobús y lancha, desayuno, almuerzo, merienda y recreación Salidas desde : Guatire, Guarenas, Caracas y Los Teques

: Guatire, Guarenas, Caracas y Los Teques Costo: con una inicial desde el 40% de 26$ más 3 cuotas de 13$ cada una, sin intereses.

Parque Dunas

Incluye : traslados en autobús, entrada al parque, desayuno y almuerzo

: traslados en autobús, entrada al parque, desayuno y almuerzo Salidas desde : Caucagua, Guatire, Guarenas y Caracas

: Caucagua, Guatire, Guarenas y Caracas Costo: con una inicial desde el 40% de 20$ más 3 cuotas de 10$ cada una, sin intereses.

