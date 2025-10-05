Estos son los full day disponibles con Cashea: inicial desde 20 dólares

A través de la aplicación de compra en cuotas, Cashea, están disponibles varias opciones de full day para disfrutar, solo, en pareja o incluso en familia.
A través de sus redes, Cashea informó las disponibilidad de estos paquetes a partir de 20 dólares de inicial, más tres cuotas, incluso hay paquetes para pagar hasta en 6 cuotas.
Full days con Cashea
De acuerdo con la información difundida por Cashea en sus redes, los full day disponibles son los siguientes:
Cayo Sombrero + Paseo a los Juanes
- Incluye: traslados en autobús, desayuno, almuerzo, traslado en lancha, hidratación y recreación
- Salidas desde: Guatire, Guarenas, Caracas, Maracay y Valencia
- Costo: con una inicial desde el 40% de 22$ más 3 cuotas de 11$ cada una, sin intereses.
Bahía de Cata + Mirador + Río
- Incluye: traslados en autobús, desayuno, almuerzo, merienda, traslado en lancha, hidratación y recreación
- Salidas desde: Guatire, Guarenas, Caracas, Los Teques, Maracay y Valencia
- Costo: con una inicial desde el 40% de 20$ más 3 cuotas de 10$ cada una, sin intereses.
La Ciénaga
- Incluye: traslados en autobús y lancha, desayuno, almuerzo, recreación y obsequios de recuerdo
- Salidas desde: Caracas y Maracay
- Costo: con una inicial desde el 30% de 72$ más 6 cuotas de 28$ cada una, sin intereses.
Adícora + Salinas de Cumaragua + Medanos de Coro
- Incluye: traslados en autobús, desayuno, almuerzo, merienda, e hidratación
- Salidas desde: Plaza Indio Mara, Terminal de San Francisco, Cabimas, Ciudad Ojeda
- Costo: con una inicial desde el 40% de 78$ más 6 cuotas de 19,50$ cada una, sin intereses.
Isla de Plata + Ruta de los delfines
- Incluye: traslados en autobús y lancha, desayuno, almuerzo, merienda y recreación
- Salidas desde: Guatire, Guarenas, Caracas y Los Teques
- Costo: con una inicial desde el 40% de 26$ más 3 cuotas de 13$ cada una, sin intereses.
Parque Dunas
- Incluye: traslados en autobús, entrada al parque, desayuno y almuerzo
- Salidas desde: Caucagua, Guatire, Guarenas y Caracas
- Costo: con una inicial desde el 40% de 20$ más 3 cuotas de 10$ cada una, sin intereses.
