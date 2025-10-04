Digitel sube planes: ¿Cuánto costarán ahora los datos en octubre?

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de servicios de telecomunicaciones en Venezuela, Digitel, actualizó los costos en bolívares de los planes de llamadas, correspondientes al mes de octubre de 2025, para que los usuarios permanezcan conectados.

Estos ajustes permiten a la operadora mantener la calidad de su servicio y garantizar el óptimo funcionamiento de su red 4G LTE en el territorio nacional.

Nuevas tarifas vigentes (Octubre 2025)

A continuación, se detallan los precios actualizados para los planes de navegación y comunicación más utilizados:

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 364,23

Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 1.119,65

Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 2.239,30

Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 4.485,77

Además, informaron a los clientes de modalidad prepago sobre los límites establecidos para las transacciones de saldo a través de las instituciones bancarias afiliadas:

Monto Mínimo de Recarga: Bs. 120,00

Monto Máximo de Recarga: Bs. 5.500,00

Digitel reitera su compromiso con sus usuarios, ofreciendo opciones que se adaptan a sus necesidades de conectividad y manteniendo la transparencia en la comunicación de sus precios y servicios.

Recordemos que, recientemente, la empresa anunció el lanzamiento de una nueva funcionalidad en su aplicación móvil (App Digitel) que permite a los usuarios comprar y activar líneas móviles SIM de forma completamente digital y hacer uso de su línea de forma inmediata.

