Sistema patria: conoce los bonos activos este 4 de octubre en la plataforma digital

La Plataforma Patria, siguiendo las instrucciones del Ejecutivo Nacional, inició el cronograma de asignación de los subsidios sociales correspondientes al mes de octubre de 2025. A la fecha de hoy, sábado 4 de octubre, se encuentran activos o en proceso de asignación algunos beneficios principales.

En este momento, está en curso la asignación del Bono Único Familiar de octubre 2025, que tiene un monto de 2.700,00 Bs, mientras que en los próximos días se espera la liberación del Bono de Guerra Económica.

Cabe destacar, que durante los primeros días de octubre, se hace la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación a partir de 17.760,00 Bs. (Varía según el cargo/institución).

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

Se espera que en los próximos días se active la entrega de otros subsidios de alta relevancia, considerados complementarios al ingreso, como el Ingreso Contra la Guerra Económica para sus tres segmentos:

Trabajadores Activos del Sector Público: Monto indexado (última referencia: 120 USD). Jubilados del Sector Público: Monto indexado (última referencia: 112 USD). Pensionados del IVSS y Amor Mayor: Monto indexado (última referencia: 50 USD).

Los beneficiarios serán notificados a través de un mensaje de texto desde el número corto 3532 y por la aplicación móvil veMonedero. Para recibir el beneficio, los usuarios deben ingresar a la Plataforma Patria, dirigirse a la sección "Protección Social" y hacer clic en "Aceptar" en el bono correspondiente.

