Ciudadanía por nacimiento en EEUU: conoce el nuevo fallo judicial que le amarga el fin de semana a Trump

Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos dictaminó que la administración del expresidente Donald Trump no puede eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas que residen de forma ilegal o temporal en el país.

La decisión representa un nuevo obstáculo legal a las políticas migratorias del exmandatario.

Según información publicada por el portal web de Telemundo 47, un panel de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones resolvió mantener las medidas cautelares que impiden aplicar la orden ejecutiva del expresidente.

Dicha orden pretendía negar la nacionalidad automática a los niños nacidos en territorio estadounidense de padres sin estatus migratorio legal.

Sustento constitucional del fallo

Los magistrados del tribunal argumentaron que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En su decisión, señalaron que el derecho no puede depender de la condición migratoria de los progenitores, sino del hecho de haber nacido en suelo estadounidense.

La medida judicial coincidió con otros fallos anteriores de cortes federales que también habían bloqueado la aplicación de la orden. La decisión de Boston se suma así a una serie de resoluciones emitidas por tribunales en Maryland, Nueva Hampshire y California.

Reacciones de las autoridades estatales

Entre quienes participaron en la demanda se encuentra el fiscal general de California, Rob Bonta, quien celebró la decisión del tribunal. Indicó que el resultado reafirma la constitucionalidad del principio de ciudadanía por nacimiento y la necesidad de mantener protecciones legales frente a medidas que puedan restringirlo.

Hasta el momento, el gobierno de Trump ha apelado la decisión ante la Corte Suprema, donde busca una revisión definitiva sobre la constitucionalidad de su orden ejecutiva.

La orden presidencial fue firmada el día en que Trump asumió el cargo, con el objetivo de impedir la ciudadanía automática a niños de personas en el país de manera irregular o temporal.

En julio, un juez federal en Boston ya había suspendido su aplicación a nivel nacional, y posteriormente otros tribunales federales emitieron decisiones similares.

Con la reciente resolución de la corte de apelaciones en Boston, Estados Unidos mantiene vigente el principio de ciudadanía por nacimiento mientras continúan las apelaciones ante el máximo tribunal del país.

