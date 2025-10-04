Reportan redadas en McAllen contra negocios de ropa usada: así trasladaron a los indocumentados

Suscríbete a nuestros canales

Agentes federales, estatales y locales llevaron a cabo operativos en la ciudad de McAllen, Texas. La acción se centró en negocios de ropa usada ubicados al sur de la calle 23 y la Militar. La operación resultó en la detención y traslado de varias personas en autobuses.

Al menos cinco tiendas de ropa usada de la ciudad fueron registradas por las autoridades. La investigación se encuentra en curso y cuenta con el apoyo de múltiples agencias de seguridad. La acción estuvo dirigida por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Una de las tiendas objeto de la operación supuestamente pertenece a la esposa de Rodolfo Castillo, un comisionado de la ciudad de McAllen. Se reporta que la vivienda del funcionario también habría sido allanada por los agentes.

Las redadas en McAllen fueron reportadas por la portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Nina Pruneda. La acción, que comenzó antes del mediodía, involucró otras agencias. Pruneda no divulgó más detalles de la investigación.

¿Qué agencias participaron en el operativo?

La acción fue dirigida por HSI. Además de HSI e ICE, en el operativo participaron varias agencias federales. También estuvieron presentes agencias estatales y locales de la región de McAllen.

Un abogado que representa a la familia Castillo afirmó a Noticias Telemundo que investigará los detalles. El letrado declaró que la investigación criminal fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Cuál es la situación de las personas detenidas?

Una testigo del operativo afirmó que las autoridades planean liberar a quienes tienen visa, residencia o ciudadanía.

"A todos los demás se los van a llevar”, agregó la fuente. Esto sugiere que un número significativo de personas quedaron bajo custodia.

¿Existen antecedentes de operativos similares?

Esta no es la primera vez que las autoridades federales apuntan contra tiendas de ropa usada en la zona.

Una operación federal tuvo lugar el pasado marzo en la tienda Leo’s Clothing, en Hidalgo. En esa ocasión, agentes de Seguridad Nacional y del FBI acudieron al comercio.

Personas que presenciaron ese operativo relataron que los agentes llegaron, pusieron a las personas en fila y leyeron varios nombres. Quienes estaban en la lista fueron subidos a un autobús y retirados del lugar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube