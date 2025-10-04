Bolsillo

Requisitos para la solicitud de CrediMujer: estos son los beneficios de optar por el financiamiento

Para iniciar el proceso, las interesadas deben cumplir con tres pasos claves

Por Jennifer James
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 03:48 pm

El panorama económico venezolano se nutre cada día más del ingenio y la labor de las mujeres que deciden emprender.

Reconociendo su papel clave en la producción económica, el Gobierno Nacional, a través de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), diseñó una herramienta de apoyo y financiamiento conocida como "CrediMujer".

Este crédito busca brindar el impulso necesario para que transformen sus ideas en negocios sólidos y contribuyan activamente al desarrollo nacional.

Requisitos para acceder a CrediMujer

Para iniciar el proceso, las interesadas deben cumplir con tres pasos claves:

  • Ingrese al Sistema Patria con el usuario y contraseña.
  •  Responda afirmativamente a la pregunta: ¿Deseas registrarte en la Gran Misión Venezuela Mujer?
  • Complete y verifique los datos que la encuesta proporciona.

Una vez registrada, deberá tener a la mano los siguientes requisitos:

Ser persona natural, venezolana o extranjera naturalizada (presentar cédula de identidad o pasaporte vigente).

  • Confirmar estado civil.
  • RIF vigente del solicitante.
  • Seleccionar el lugar donde realiza su actividad económica.
  • Rellenar la información de la planilla.
  • Seleccionar el tipo de garantía asociada. 

Documentación financiera 

  • Certificado RNE: (Solo si aplica para Crediemprende BDV).
  • Últimos 3 estados de cuenta de otras instituciones financieras (en moneda nacional y extranjera, si aplica).
  • Última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISRL) si aplica, con su certificado de recepción electrónica.
  • Presupuesto detallado de los bienes, mercancía, suministros o insumos a adquirir con el crédito (No aplica para ítems de remodelación o mejoras en Credimujer BDV).
  • Título registrado de los activos declarados, si están asociados a la actividad económica.
  • Reporte visual que incluya:
  1.    Fachada del lugar de la actividad.
  2.   La solicitante realizando la actividad.
  3.   Mercancía e inventario.
  4.   Pruebas de ventas por redes sociales o WhatsApp.

Beneficios que ofrece CrediMujer

Entre las ventajas destacadas para las beneficiarias se encuentran: 

Se accede a recursos económicos, en el caso del Banco de Venezuela, destinados a potenciar el negocio. 

El financiamiento permite la compra de materia prima, la mejora de la producción de bienes y servicios y la adquisición de suministros e insumos esenciales. 

Los planes de pago suelen ser a doce (12) meses, con cuotas e intereses ajustables a la capacidad de pago de la beneficiaria.

El crédito está diseñado para permitir el crecimiento del negocio a corto y mediano plazo, aumentando y diversificando la producción nacional.

Cómo acceder desde el Banco de Venezuela

Una vez completado el registro en Patria, el siguiente paso es formalizar la postulación a través de la banca pública.

  • Ingrese a la plataforma digital del Banco de Venezuela.
  • Localice y escoja la opción o sección denominada “CrediMujer”.
  • La emprendedora debe seleccionar el sector productivo al cual pertenece su actividad económica.
  • Rellenar la actividad económica en la planilla y seleccionar el tipo de garantía asociada, lo que puede incluir fianza, aval o, en muchos casos, ser un crédito libre de garantía. Es esencial rellenar la Solicitud SOE.662 o la planilla correspondiente.
  • Responder a preguntas de fondo como el estado civil, la ubicación física de la actividad y la disponibilidad de un fiador.

