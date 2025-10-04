Requisitos para la solicitud de CrediMujer: estos son los beneficios de optar por el financiamiento

Suscríbete a nuestros canales

El panorama económico venezolano se nutre cada día más del ingenio y la labor de las mujeres que deciden emprender.

Reconociendo su papel clave en la producción económica, el Gobierno Nacional, a través de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), diseñó una herramienta de apoyo y financiamiento conocida como "CrediMujer".

Este crédito busca brindar el impulso necesario para que transformen sus ideas en negocios sólidos y contribuyan activamente al desarrollo nacional.

Requisitos para acceder a CrediMujer

Para iniciar el proceso, las interesadas deben cumplir con tres pasos claves:

Ingrese al Sistema Patria con el usuario y contraseña.

Responda afirmativamente a la pregunta: ¿Deseas registrarte en la Gran Misión Venezuela Mujer?

Complete y verifique los datos que la encuesta proporciona.

Una vez registrada, deberá tener a la mano los siguientes requisitos:

Ser persona natural, venezolana o extranjera naturalizada (presentar cédula de identidad o pasaporte vigente).

Confirmar estado civil.

RIF vigente del solicitante.

Seleccionar el lugar donde realiza su actividad económica.

Rellenar la información de la planilla.

Seleccionar el tipo de garantía asociada.

Documentación financiera

Certificado RNE: (Solo si aplica para Crediemprende BDV).

Últimos 3 estados de cuenta de otras instituciones financieras (en moneda nacional y extranjera, si aplica).

Última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISRL) si aplica, con su certificado de recepción electrónica.

Presupuesto detallado de los bienes, mercancía, suministros o insumos a adquirir con el crédito (No aplica para ítems de remodelación o mejoras en Credimujer BDV).

Título registrado de los activos declarados, si están asociados a la actividad económica.

Reporte visual que incluya:

Fachada del lugar de la actividad. La solicitante realizando la actividad. Mercancía e inventario. Pruebas de ventas por redes sociales o WhatsApp.

Beneficios que ofrece CrediMujer

Entre las ventajas destacadas para las beneficiarias se encuentran:

Se accede a recursos económicos, en el caso del Banco de Venezuela, destinados a potenciar el negocio.

El financiamiento permite la compra de materia prima, la mejora de la producción de bienes y servicios y la adquisición de suministros e insumos esenciales.

Los planes de pago suelen ser a doce (12) meses, con cuotas e intereses ajustables a la capacidad de pago de la beneficiaria.

El crédito está diseñado para permitir el crecimiento del negocio a corto y mediano plazo, aumentando y diversificando la producción nacional.

Cómo acceder desde el Banco de Venezuela

Una vez completado el registro en Patria, el siguiente paso es formalizar la postulación a través de la banca pública.

Ingrese a la plataforma digital del Banco de Venezuela.

Localice y escoja la opción o sección denominada “CrediMujer”.

La emprendedora debe seleccionar el sector productivo al cual pertenece su actividad económica.

Rellenar la actividad económica en la planilla y seleccionar el tipo de garantía asociada, lo que puede incluir fianza, aval o, en muchos casos, ser un crédito libre de garantía. Es esencial rellenar la Solicitud SOE.662 o la planilla correspondiente.

Responder a preguntas de fondo como el estado civil, la ubicación física de la actividad y la disponibilidad de un fiador.

