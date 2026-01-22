¡Histórico! Renato Núñez rompe récords de la LVBP con dos Grand Slams

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Nueva Esparta fue testigo de una de las actuaciones individuales más dominantes en la historia del béisbol venezolano. Renato Núñez, baluarte ofensivo de los Navegantes del Magallanes, inscribió su nombre en los libros de récords por partida doble al guiar el triunfo de su equipo sobre los Bravos de Margarita.

El inicialista carabobeño no solo rompió el celofán de la historia con dos jonrones con las bases llenas en un mismo compromiso, sino que igualó el registro máximo de impulsadas para un juego de postemporada.

La exhibición de poder comenzó en el primer episodio frente al derecho Adrián Luna. Seis entradas más tarde, y tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla con un foul que estuvo a punto de sacarlo del encuentro,

Núñez se negó a abandonar el terreno ante el mánager Yadier Molina y sentenció la pizarra ante el zurdo Luis Amaya con su segundo estacazo de cuatro esquinas. "El golpe fue bastante fuerte, pero ese turno era mío", confesó el slugger sobre el momento previo a su segundo Grand Slam de la noche.

"Qué bonito que haya sido en esta instancia"

Al término del compromiso, Núñez expresó su satisfacción no solo por el logro personal, sino por el impacto en las aspiraciones del equipo. "Me acabo de enterar que es primera vez en la historia que alguien conecta dos Grand Slams en un mismo juego. Qué bonito que haya sido además en esta instancia, donde el equipo está luchando para meterse en la final", declaró el MVP de la campaña regular.

Con sus ocho remolcadas, Núñez se unió a un selecto grupo de apenas cinco bateadores con esa cifra en un duelo de postemporada, compartiendo honores con leyendas del circuito:

Gonzalo Márquez (Leones, 1968).

Kevin Bass (Leones, 1983).

Jeff Grotewold (Águilas, 1993).

Robert Pérez (Cardenales, 2002).

Renato Núñez (Magallanes, 2026).

Un momento ofensivo imparable

La histórica jornada confirma el estado de gracia que atraviesa el oriundo de Valencia, quien acumula cuatro vuelacercas en sus últimos cuatro juegos. En lo que va de la semifinal, ostenta un promedio de .348 con 12 carreras impulsadas y un impresionante OPS de 1.353. Su capacidad para producir bajo presión llega en el momento justo para Navegantes del Magallanes, que busca sellar su pase a la Gran Final en la jornada de este jueves 22 de enero enfrentando a Cardenales de Lara a las 07:00 p.m.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.