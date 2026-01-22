Recta final en la LVBP: los juegos para este jueves 22 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La tensión alcanza su punto máximo en el Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Este jueves 22 de enero, la acción regresa a los estadios del país con una cartelera de dos compromisos vitales para las aspiraciones de los cuatro equipos involucrados, quienes luchan por los dos boletos directos a la serie por el campeonato.

Calendario de juegos para hoy

La jornada se disputará de la siguiente manera:

Caribes de Anzoátegui vs. Águilas del Zulia | Hora: 07:00 p.m.

Cardenales de Lara vs. Navegantes del Magallanes | Hora: 07:00 p.m.

Cardenales de Lara llega a esta fecha con la misión de defender su posición de vanguardia, mientras que Navegantes del Magallanes busca desesperadamente acortar distancias tras una racha de resultados adversos. Por su parte, el choque entre Caribes y Águilas representa un duelo directo entre dos novenas que han demostrado gran capacidad de reacción en momentos de apremio.

