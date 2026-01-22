Cody Bellinger regresa al Bronx: todos los detalles de su contrato con los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York han dado el golpe que su afición esperaba en este mercado invernal. Cody Bellinger y la organización neoyorquina han llegado a un acuerdo por cinco años y 162.5 millones de dólares, según informó Mark Feinsand de MLB.com este miércoles 21 de enero de 2026. El pacto, que aún espera la confirmación oficial tras los exámenes físicos, asegura la permanencia de una pieza vital en el esquema de Aaron Boone.

El contrato está diseñado para ofrecer flexibilidad a ambas partes. Incluye un bono por firma de 20 millones de dólares, no contempla pagos diferidos y otorga a Bellinger cláusulas de salida (opt-outs) después de la segunda y tercera temporada. Además, el jugador de 30 años logró incluir una cláusula completa de no cambio, blindando su estancia en la Gran Manzana.

Un regreso impulsado por el rendimiento

Bellinger se convirtió en agente libre tras rechazar una opción de jugador de 20 millones de dólares para el 2026, apostando por su valor tras un 2025 sobresaliente. En su primera temporada completa con los Yankees, el zurdo registró:

Jonrones: 29.

Impulsadas: 98.

WAR (FanGraphs): 4.9.

Versatilidad: Defendió con éxito las tres posiciones del jardín y la primera base.

Este rendimiento fue comparado por analistas como su mejor versión desde que ganó el MVP de la Liga Nacional en 2019 con los Dodgers. Al no haber recibido una oferta calificada este año (ya la había recibido previamente de los Cubs), los Yankees no pierden selecciones del Draft por esta firma.

La estabilidad tras la incertidumbre

La carrera de Bellinger ha sido una montaña rusa de emociones. Tras ganar el Novato del Año, un MVP y una Serie Mundial con Los Ángeles, sufrió un declive profundo entre 2021 y 2022 que lo llevó a no recibir oferta de contrato. Sin embargo, logró rejuvenecer su carrera con los Cachorros de Chicago antes de ser canjeado a Nueva York en diciembre de 2024.

Con esta renovación, los Yankees llenan definitivamente el vacío ofensivo y defensivo que buscaban cubrir tras la salida de Juan Soto a la agencia libre el invierno pasado. El equipo ahora respira tranquilo al retener a un bate zurdo de impacto que se acopló perfectamente al vestuario y a las dimensiones del Yankee Stadium.

La firma de Bellinger no solo solidifica la alineación titular junto a Aaron Judge y Giancarlo Stanton, sino que también aclara el panorama para los prospectos de la organización. Con su capacidad para alternar entre el outfield y la inicial, los Yankees mantienen la flexibilidad necesaria para gestionar el tiempo de juego de jóvenes talentos como Jasson Domínguez.

