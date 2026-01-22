¿Cuáles equipos llegarán al Super Bowl LX? Campeonato de Conferencia de la NFL por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la NFL se acerca a su final rumbo al Super Bowl LX. Este domingo 25 de enero disfrutarás los dos juegos de Campeonato de Conferencia en vivo y en exclusiva para Venezuela en señal abierta por Meridiano Televisión.

Juegos de Campeonato de Conferencia

DOMINGO 25/01: Final Conferencia Americana. NEW ENGLAND PATRIOTS VS DENVER BRONCOS / Desde las 4:00 p.m.

DOMINGO 25/01: Final Conferencia Nacional. LOS ANGELES RAMS VS SEATTLE SEAHAWKS / Desde las 7:30 p.m.

Dónde ver gratis en Venezuela el Campeonato de Conferencia

En Venezuela, puedes sintonizar los dos juegos de Campeonato de Conferencia, en vivo, en exclusiva y gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión. Además, puedes verlos en HD por las plataformas de Simpleplus, Inter Go, NetUno Go o Aba TV Go.

Rumbo al Super Bowl LX por Meridiano Televisión

El próximo 8 de febrero Meridiano Televisión hará historia una vez más con la transmisión del Super Bowl LX gratis para toda Venezuela. También podrás ver el show de medio tiempo de uno de los cantantes latinos más polémicos: Bad Bunny.

Recuerda sintonizar todos los lunes, a las 7:00 p.m. Zona Touchdown, el programa que trae el mejor análisis de la NFL, por el canal de los especialistas en deportes. ¿Estás listo para el show?.

