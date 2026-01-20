¡La espera llega a su fin! FVF dará a conocer al nuevo técnico de la Vinotinto este martes

Suscríbete a nuestros canales

Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunciará oficialmente este martes 20 de enero el nombre del nuevo seleccionador nacional de la Vinotinto absoluta en un evento convocado para las 11:00 de la mañana.

Además de dar a conocer al nuevo seleccionador, el evento incluirá la exposición de un plan de trabajo de largo alcance. La planificación técnica está diseñada para cubrir un periodo de ocho años, extendiéndose desde el presente 2026 hasta el año 2034, señaló el ente federativo.

Bajo la premisa oficial “desde las raíces hacia el futuro”, la federación plantea un esquema que vincula la base del fútbol nacional con los objetivos de la selección absoluta, indicó la FVF.

El enfoque también sugiere una estructura orientada en fortalecer las categorías formativas y el seguimiento de jóvenes talentos para su integración progresiva en el equipo principal.

Perfil técnico y renovación generacional

La propuesta deportiva que presentará la FVF busca establecer un proyecto sostenible que trascienda los resultados inmediatos. El enfoque principal del nuevo cuerpo técnico será la combinación de futbolistas con experiencia internacional y figuras emergentes del balompié local.

El nuevo estratega tendrá la responsabilidad de dirigir los próximos desafíos internacionales, enfocándose en un crecimiento futbolístico que permita consolidar a Venezuela en el panorama competitivo regional.

La metodología de trabajo priorizará el conocimiento del fútbol formativo venezolano para garantizar una renovación gradual de la plantilla durante los dos ciclos mundialistas que abarca el contrato.

