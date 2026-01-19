Cifras millonarias: estos fueron los ingresos de Hamilton y Verstappen en 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 no solo es una batalla de ingenio técnico y destreza al volante, sino también un negocio de cifras astronómicas. Según el reciente informe de Sportico sobre los deportistas mejor pagados del mundo, la rivalidad entre Lewis Hamilton y Max Verstappen tiene un claro ganador en el ámbito financiero, a pesar de los contrastes en sus rendimientos deportivos recientes.

Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo, logró un incremento considerable en sus arcas durante 2025. Pese a un año complicado en lo deportivo tras su llegada a la escudería Ferrari, el británico alcanzó unas ganancias totales de 100 millones de dólares. Este monto lo sitúa en la undécima posición de los deportistas más acaudalados del planeta, consolidando su estatus como una marca global que trasciende el asfalto.

La brecha de los ingresos extra

Por su parte, Max Verstappen, el actual referente de Red Bull Racing, percibe el salario directo más alto de la categoría con 75 millones de dólares anuales. Sin embargo, su capacidad para generar ingresos externos es significativamente menor a la de su rival. Con unos 8 millones adicionales en conceptos publicitarios y patrocinios, el neerlandés acumuló un total de 83 millones de dólares en 2025.

Esta diferencia de 17 millones de dólares permite que Hamilton supere a Verstappen en el ranking general, desplazando al tricampeón al puesto número 15. Mientras Hamilton explota su imagen en diversos sectores empresariales y de moda, Verstappen mantiene un perfil más centrado en la competición pura, lo que se refleja en su volumen de ingresos extra.

El dominio en la élite del automovilismo

Hamilton y Verstappen son los únicos pilotos de la parrilla que logran entrar en el exclusivo "Top 20" de los deportistas mejor pagados. La brecha con el resto de los competidores es notable, ya que para encontrar al siguiente piloto en la lista hay que descender hasta la posición 32, ocupada por Lando Norris.

En definitiva, aunque Max Verstappen domina actualmente en los circuitos y ostenta el mejor contrato de la categoría en cuanto a nómina de equipo, Lewis Hamilton sigue reinando en el aspecto económico global. El británico demuestra que, en la Fórmula 1 moderna, los récords históricos y la presencia mediática pueden ser tan lucrativos como los trofeos de Gran Premio.

