Fórmula 1: Red Bull y Ford desvelan el monoplaza de Verstappen para 2026

Desde la mítica sede de Detroit, la nueva alianza desveló la apariencia del RB22.

Por Samuel Poleo
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 10:00 pm

Detroit, cuna de la automoción, fue el escenario donde Red Bull y Ford sellaron su unión bajo el lema "Dos iconos, una ambición". La ceremonia contó con la plana mayor del automovilismo, desde Bill Ford y Stefano Domenicali hasta un Max Verstappen que lució el nuevo uniforme con el distintivo azul estadounidense en la pechera.

El nuevo RB22 marca un antes y un después en la estética del equipo:

  • Adiós al mate: Se abandona el tono opaco de la última década para recuperar el acabado metalizado, brillante y lacado.

  • Reflejos "Azul Ford": La pintura está diseñada para resaltar un tono más claro que el marino tradicional, variando según la luz en un efecto reflectante.

  • Diseño compacto: El coche es más estrecho y corto, cumpliendo con la directiva de que el 60% de la carrocería debe llevar el color del equipo para evitar el exceso de fibra de carbono negra.

Durante la presentación, Verstappen bromeó con su habitual espontaneidad al modelar la nueva indumentaria: "¿Quieren verme el culo?", lanzó entre risas a la audiencia. Junto al neerlandés estuvo su nuevo compañero, Isak Hadjar, quien tras su podio en 2025 dejó clara su meta para este nuevo ciclo: "Estoy en un equipo grande y quiero una victoria... al menos".

La jornada también sirvió para mostrar el nuevo aspecto de Racing Bulls, el equipo de Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad. A diferencia del equipo principal, los "Toros" mantendrán una estética continuista en tono mate, combinando el blanco y el azul marino de forma muy acertada.

