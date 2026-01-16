Bombazo en la MLB: Bo Bichette llega a los Mets por una cifra récord

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York han dado el golpe definitivo en el mercado de invierno. Solo un día después de no poder concretar la llegada de Kyle Tucker, la gerencia de Queens reaccionó con fuerza al pactar un contrato de tres años y 126 millones de dólares con Bo Bichette.

El movimiento redefine por completo el esquema defensivo del equipo. El plan de los Mets es trasladar a Bichette a la tercera base, donde compartirá el cuadro con Marcus Semien, quien fue adquirido recientemente en un cambio por Brandon Nimmo.

El resurgir de una estrella

Bichette llega a Nueva York tras un 2025 de ensueño. Después de un año previo marcado por las lesiones, el infielder recuperó su estatus como uno de los bateadores más difíciles de retirar en todo el sistema de las Grandes Ligas.

La temporada pasada dejó una impresionante línea ofensiva de .311/.357/.483, conectando 18 cuadrangulares y remolcando 94 carreras. Sus 181 hits lo dejaron a solo cuatro del liderato absoluto de toda la liga.

Heroísmo en la Serie Mundial

A pesar de una lesión en la rodilla izquierda sufrida en septiembre, Bichette demostró su temple al regresar para la Serie Mundial con los Azulejos de Toronto. Aun sin estar al 100% físicamente, bateó para un astronómico .348.

En el séptimo juego de la final, conectó un jonrón clave de 442 pies, confirmando que es un jugador diseñado para los momentos de máxima presión. Esta actuación fue determinante para que los Mets decidieran apostar por su contrato millonario.

Una baja sensible para Toronto

La salida de Bichette representa el fin de una era en Canadá. El jugador rechazó previamente una oferta de los Azulejos por 22 millones de dólares para buscar este pacto multianual en la agencia libre.

Con esta firma, los Mets envían un mensaje claro: están dispuestos a invertir lo necesario para dominar su división. La llegada de Bichette no solo aporta un bate de contacto élite, sino que añade el liderazgo necesario para pelear por el campeonato.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.