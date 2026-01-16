La oferta millonaria que rechazó Lionel Messi: revelan la oferta que pudo cambiar el fútbol

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de pases de mediados de 2023 pudo haber cambiado la historia del fútbol para siempre. Anmar Al Haili, presidente del Al-Ittihad de Arabia Saudita, reveló recientemente que intentó convencer a Lionel Messi con una propuesta económica sin precedentes tras su salida del Paris Saint-Germain.

Según el dirigente, la oferta alcanzó los 1.400 millones de euros por temporada. "Lo contacté cuando terminó su contrato con París, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos", explicó Al Haili, refiriéndose a la decisión del astro rosarino de unirse al Inter Miami de la MLS.

Un cheque en blanco y contrato de por vida

Pese a la negativa inicial, el club saudí mantiene sus puertas abiertas y el dirigente asegura que su interés trasciende lo financiero. Al Haili afirmó que, si el capitán argentino decidiera cambiar de opinión, estaría dispuesto a ofrecerle un contrato en el que el propio Messi fijaría el monto y la duración, incluso bajo un esquema de vinculación vitalicia.

Para el directivo, contar con el actual campeón del mundo no es una cuestión de rentabilidad. "El beneficio económico no significa nada para mí; quiero a Messi porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol", sentenció, subrayando que su objetivo es elevar el nivel de la liga árabe con la figura más emblemática del deporte.

El factor familiar por encima del lujo

La revelación confirma que el factor económico fue secundario en la elección de Messi. A pesar de que la oferta del Al-Ittihad superaba con creces cualquier salario deportivo registrado anteriormente, la comodidad de su esposa e hijos en Miami fue el argumento definitivo para descartar el desembarco en Medio Oriente.

Por ahora, Messi continúa liderando el proyecto del Inter Miami, mientras que en Arabia Saudita no pierden la esperanza de verlo vestir algún día la camiseta amarilla y negra del equipo de Yeda.

