Copa del Rey: el FC Barcelona vence al Racing de Santander en un cierre dramático

El Barcelona sufrió más de la cuenta para meterse en cuartos de final.

Por Samuel Poleo
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 06:44 pm

Tras la euforia de la Supercopa, el Barça de Hansi Flick regresó a la realidad de la Copa del Rey con un partido de "máximo riesgo" en El Sardinero. Con Marcus Rashford debutando como titular y Joan García en la portería, el equipo azulgrana se topó con un Racing de Santander ordenado y valiente que bloqueó todos sus caminos durante la primera hora de juego.

A pesar de tener la posesión, el Barcelona carecía de profundidad, viéndose limitado a destellos de Lamine Yamal. La sorpresa llegó en el arco, donde la titularidad de Joan García sobre Ter Stegen envió un mensaje contundente sobre el futuro del guardameta alemán en el club.

El desatascador Ferran

La paridad se rompió en el minuto 66, cuando Fermín López filtró un pase preciso al espacio para Ferran Torres. El delantero no perdonó: regateó al portero Ezkieta y definió con frialdad para poner el 0-1 en el marcador.

Sin embargo, el gol no amilanó al Racing. El equipo cántabro llegó a marcar el empate poco después, pero el tanto fue invalidado por un fuera de juego milimétrico de Manex Lozano que silenció las gradas.

Sentencia en el último suspiro

El final del encuentro fue una auténtica montaña rusa de emociones. Con el Racing volcado al ataque, Joan García salvó al Barcelona con una parada monumental en un mano a mano que parecía destinado a forzar la prórroga.

En la respuesta inmediata a esa jugada, Lamine Yamal aprovechó los espacios en la defensa local para marcar el 0-2 definitivo y asegurar la clasificación. El Barça ya espera rival en el sorteo del lunes tras superar a un Racing que demostró nivel de Primera División.

