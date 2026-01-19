¡Boleto histórico a Qatar! Venezuela se impone ante Chile y clasifica al Mundial U17 de voleibol

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de voleibol masculino de Venezuela obtuvo su pase al Mundial U-17 que se celebrará en Doha, Catar, tras derrotar a Chile con un marcador de 3-1.

Los parciales del encuentro finalizaron 25-14, 16-25, 25-21 y 25-23, otorgando al equipo venezolano el último cupo disponible para la cita mundialista de 2026.

Este resultado marca el retorno de las categorías menores de Venezuela a un campeonato del mundo después de un periodo de más de 20 años. La competición en Catar está programada para desarrollarse del 19 al 29 de agosto de 2026.

El proceso de preparación para este logro inició con concentraciones nacionales el 11 de enero de 2025 para el equipo femenino y un mes después para el masculino. Hace un año, el país no figuraba en el Ranking Mundial, situación que ha cambiado con la obtención de estos boletos internacionales, señaló Meridiano.

Gestión y preparación técnica

La clasificación es parte del proyecto “Por Amor al Voleibol”, ejecutado por la Federación Venezolana de Voleibol (FVV). Durante su primer año de gestión, este organismo ha logrado la clasificación de dos selecciones a sus respectivos mundiales: la masculina y la femenina.

“Este es el fruto de un trabajo serio, sostenido y con una visión de futuro. Nuestros atletas han demostrado que con disciplina y apoyo institucional, Venezuela puede soñar en grande”, indicaron voceros de la FVV.

Doble representación para este año

Además del éxito masculino, el equipo femenino también aseguró su participación en el Mundial U-17 Femenino, el cual se llevará a cabo en Santiago de Chile del 5 al 15 de agosto de 2026. Esta doble clasificación representa un hito sin precedentes para el voleibol formativo del país.

Tras los resultados obtenidos, el cuerpo técnico y los directivos iniciarán la siguiente fase de planificación y entrenamientos para ambos conjuntos. El apoyo institucional para este proceso fue coordinado entre la federación y el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte.

