Batacazo en Anoeta: la Real Sociedad vence al FC Barcelona y enciende LaLiga

El FC Barcelona vio frenada su racha de once victorias consecutivas en un escenario que históricamente le resulta hostil: Anoeta. El equipo de Hansi Flick sucumbió ante una Real Sociedad aguerrida en un partido donde el videoarbitraje fue el absoluto protagonista, anulando hasta tres acciones determinantes para los catalanes en la primera mitad.

Carlos del Cerro Grande, a instancias del VAR, invalidó un gol de Fermín por falta previa de Dani Olmo y otro tanto por fuera de juego, además de revocar un penalti cometido sobre Lamine Yamal por una posición adelantada milimétrica. En medio de la frustración culé, Mikel Oyarzabal adelantó a los locales al minuto 30 con un potente zurdazo que superó a Joan García.

Alineaciones del encuentro

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López; Zubimendi, Turrientes, Brais Méndez; Guedes, Oyarzabal y Becker.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín y Raphinha.

Reacción fugaz y estocada final

En la segunda parte, Flick buscó soluciones en el banquillo con un triple cambio que incluyó el ingreso de Marcus Rashford. El delantero inglés respondió rápidamente y anotó el empate 1-1 al minuto 70, devolviendo provisionalmente la calma al líder. Sin embargo, la alegría azulgrana duró apenas sesenta segundos.

Al minuto 71, Gonçalo Guedes aprovechó un desajuste defensivo para marcar el 2-1 definitivo, desatando la locura en San Sebastián. A pesar de que la Real Sociedad terminó el encuentro con diez jugadores, el Barça no logró capitalizar la superioridad numérica y se marchó de vacío casi tres meses después de su última derrota liguera.

La Liga se aprieta en la cima

Este resultado sacude por completo la clasificación en el inicio de la segunda vuelta. El Barcelona se mantiene en lo más alto con 49 puntos, pero el Real Madrid, tras su sufrida victoria ante el Levante, se coloca ahora a tan solo una unidad de distancia con 48 puntos.

Por su parte, la Real Sociedad escala hasta la octava posición con 24 puntos, superando al Athletic Club en la tabla. Con el Villarreal y el Atlético de Madrid acechando con 41 unidades, la lucha por el título entra en una fase de máxima tensión donde cualquier tropiezo tecnológico o deportivo puede ser definitivo.

