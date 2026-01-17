Tensión en el Bernabéu: Vinicius Jr. llora ante el abucheo de la afición

Suscríbete a nuestros canales

El regreso del Real Madrid al Santiago Bernabéu, tras los duros golpes sufridos ante el Barcelona y el Albacete, estuvo marcado por un ambiente de máxima exigencia. Aunque el equipo logró vencer 2-0 al Levante, los focos se centraron en la figura de Vinícius Júnior, quien fue recibido con sonoros abucheos desde que su nombre sonó por los altoparlantes.

La presión del público dejó al atacante visiblemente afectado antes de iniciar el compromiso. Una imagen viral captó al brasileño sentado en las escaleras del túnel de vestuarios, cubriéndose el rostro con las manos en un momento de vulnerabilidad.

El consuelo de Mbappé y Pintus

Ante el evidente dolor del jugador, Kylian Mbappé se acercó para darle apoyo, dándole un masaje en los hombros para animarlo. También se sumó el preparador físico Antonio Pintus, intentando arropar al extremo antes de saltar al césped en un clima de alta tensión.

Según registros de la prensa española, los pitos hacia Vinícius alcanzaron los 83 decibeles, siendo el jugador más castigado por la grada junto a Jude Bellingham. La desaprobación de la hinchada llegó incluso a la plana mayor, escuchándose gritos de "Florentino dimisión" en algunos sectores del estadio.

Arbeloa sale al paso

En rueda de prensa, Álvaro Arbeloa mostró su total respaldo al futbolista y recordó su trayectoria llena de éxitos en el club. El técnico defendió la importancia de Vinícius, asegurando que es el jugador "más desequilibrante del mundo" y que su carácter refleja perfectamente los valores del Real Madrid.

Arbeloa también pidió respeto por la exigencia del Bernabéu, pero recalcó que nadie debe olvidar que el brasileño ha sido clave en la conquista de varias Champions League. El entrenador se comprometió a trabajar para recuperar la mejor versión del jugador de cara a los próximos retos, como el duelo ante el Mónaco.

