¿El elegido en Francia? El futuro de Zidane se aleja del Real Madrid

Zinedine Zidane está cada vez más cerca de cumplir su gran ambición: dirigir a la selección de Francia. Según ha revelado el diario L'Équipe, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha iniciado contactos discretos con el técnico para perfilar su llegada tras el Mundial de Estados Unidos.

Aunque el contrato de Didier Deschamps sigue vigente, en Francia se da por hecho que su ciclo terminará al finalizar la Copa del Mundo. Por ello, los dirigentes han decidido no quedarse quietos y ya conversan con Zidane para definir su equipo de trabajo y las necesidades del proyecto.

Pese a que no hay nada firmado, el interés entre ambas partes es total. Philippe Diallo, presidente de la Federación, ha pedido públicamente enfocarse en el Mundial, pero tras bastidores el nombramiento del campeón de 1998 parece ser una decisión tomada.

Zidane, quien ha rechazado múltiples ofertas de clubes europeos, aguarda con paciencia este momento. El objetivo de la FFF es que el aterrizaje de "Zizou" sea impecable para asegurar el futuro de los "Bleus" a partir de 2026.

