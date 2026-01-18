MLB: la oferta millonaria de Toronto que Kyle Tucker rechazó

Suscríbete a nuestros canales

El mercado invernal de las Grandes Ligas ha dejado una lección clara: el dinero no siempre es el factor determinante en la decisión de un deportista. Kyle Tucker, uno de los agentes libres más cotizados, ha decidido unirse a los Dodgers de Los Ángeles a pesar de tener sobre la mesa una oferta significativamente mayor por parte de los Blue Jays de Toronto.

El equipo canadiense hizo un esfuerzo histórico con una propuesta de 350 millones de dólares por 10 años. Aunque la cifra se acercaba a los 400 millones que el jugador aspiraba inicialmente, Tucker rechazó la oferta debido a su duración. A sus 29 años, el jardinero buscaba mayor libertad contractual en el futuro cercano en lugar de un compromiso de una década.

La estrategia ganadora de los Dodgers

Los Dodgers identificaron el punto clave que buscaba el pelotero. En lugar de una propuesta extensa, le presentaron un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares. Aunque el monto total es menor al de Toronto, el valor promedio anual asciende a 60 millones de dólares, una cifra que lo sitúa solo por detrás de Shohei Ohtani en la escala salarial de la liga.

El acuerdo con el equipo californiano incluye beneficios específicos que terminaron de convencer al jugador. Destaca un bono por firma de 64 millones de dólares, opciones de salida tras el segundo y tercer año, y 30 millones de dólares en dinero diferido, permitiéndole volver a la agencia libre en plenitud física si así lo desea.

El retraso de los Mets y el golpe para Toronto

Los Mets de Nueva York también intentaron seducir a Tucker con una oferta de cuatro años y 220 millones de dólares. A pesar de ofrecer un bono por firma superior al de los Dodgers (75 millones) y no incluir pagos diferidos, la gerencia neoyorquina se demoró en sentarse a negociar, lo que permitió que Los Ángeles cerrara el trato primero.

Para los Blue Jays, la negativa de Tucker es un golpe anímico que se suma a la pérdida de Bo Bichette. Aunque han reforzado su roster con nombres como Dylan Cease y Kazuma Okamoto, no pudieron concretar la pieza que complementaría a Vladimir Guerrero Jr. en la alineación. Ahora, los rumores sugieren que Toronto podría ir tras Cody Bellinger para intentar debilitar a su rival divisional, los Yankees.

