La noche se enciende en La Rinconada: carreras hípicas nocturnas en vivo este viernes 23 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Meridiano Televisión oirá la voz de partida este viernes 23 de enero con la transmisión en vivo de las carreras hípicas nocturnas. Un espectáculo imperdible para los fanáticos del turf. Desde las 6:00 p.m., la pasión por los caballos, los jinetes y la adrenalina de cada llegada se apoderan de la pantalla de los especialistas en deportes.

Dónde ver las carreras hípicas nocturnas

Disfruta de la jornada en señal abierta por Meridiano Televisión, junto al equipo de Club Hípico, y no te pierdas ningún detalle de esta noche especial.

Además, podrás seguir la transmisión vía streaming en meridiano.net/meridianotv de forma gratuita. También en HD a través de Simple Plus, Inter Go, NetUno Go y ABA TV Go, para que vivas las carreras desde donde estés en Venezuela.

Los datos en tus revistas hípicas

El programa consta de ocho competencias, entre las cuales resalta una condicional especial en horario estelar. Sella tu 5 y 6 y vive el mejor hipismo como un verdadero fanático.

Encuentra los mejores y más certeros datos en Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado, a la venta en kioscos y puntos de venta de toda Venezuela. Este viernes, el hipismo se vive de noche, desde La Rinconada, por Meridiano Televisión a las 6:00 p.m.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube