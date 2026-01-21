Camino al Super Bowl LX por Meridiano Televisión: Equipos más valiosos de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl LX, el evento deportivo más esperado del año, estará por tercer año consecutivo en la pantalla de Meridiano Televisión. El canal de los especialistas en deportes se consolida como el canal de la NFL en Venezuela, llevando toda la emoción del fútbol americano a millones de hogares en todo el país.

Super Bowl LX: domingo 8 de febrero por Meridiano Televisión

El domingo 8 de febrero, desde el imponente Levi’s Stadium, los fanáticos podrán disfrutar no solo del partido, sino también de un espectáculo sin precedentes desde antes del kickoff así como en el medio tiempo.

La NFL confirmó que Green Day será la banda encargada del show inaugural, un espectáculo que formará parte de la ceremonia de apertura en vivo. Por otro lado, como ya es sabido desde hace un tiempo, la presentación de Bad Bunny encenderá la NFL en el medio tiempo más visto del mundo.

Dónde ver el Super Bowl gratis en Venezuela

Además de la señal abierta de Meridiano Televisión, el Super Bowl LX en Venezuela también estará disponible en HD a través de Simpleplus, InterGO, NetunoGO y ABA TV GO.

Entre los más valiosos del mundo

La NFL no solo es pasión deportiva, también es una potencia económica global. Algunos de sus equipos se encuentran entre los más valiosos del mundo según Forbes. Cuatro de ellos disputarán este fin de semana los campeonatos de conferencia por Meridiano Televisión:

Dallas Cowboys $13.0B

Los Angeles Rams $10.5B (aún en contienda de camino al Super Bowl LX )

$10.5B (aún en contienda de camino al ) New England Patriots $9.0B (aún en contienda de camino al Super Bowl LX )

$9.0B (aún en contienda de camino al ) San Francisco 49ers $8.6B

Philadelphia Eagles $8.3B

Chicago Bears $8.3B

Las Vegas Raiders $7.7B

Washington Commanders $7.6B

Miami Dolphins $7.5B

Houston Texans $7.4B

Denver Broncos $6.8B (aún en contienda de camino al Super Bowl LX )

$6.8B (aún en contienda de camino al ) Seattle Seahawks $6.7B (aún en contienda de camino al Super Bowl LX )

$6.7B (aún en contienda de camino al ) Green Bay Packers $6.65B

Tampa Bay Buccaneers $6.6B

Pittsburgh Steelers $6.5B

Cleveland Browns $6.4B

Atlanta Falcons $6.35B

Tennessee Titans $6.3B

Este Super Bowl LX, la cita es con Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube