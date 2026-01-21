Mejora tu cabello: apuesta por aplicarte una mascarilla de arcilla cada dos semanas

Suscríbete a nuestros canales

Cuando del cuidado del cabello se trata, existen muchos tratamientos naturales y químicos que se pueden aplicar según las propias necesidades del pelo y el tipo.

Generalmente, las personas recurren a lo que está a su alcance sin detenerse a analizar a profundidad si dichos productos benefician la salud capilar, partiendo de ello, te proponemos el uso de una mascarilla no tan común, pero que resulta realmente efectiva y beneficiosa para la melena.

¿Qué mascarilla favorece el cabello?

Los expertos indican que existen muchos tipos de mascarillas, entre ellas destacan las hidratantes, estructurantes, nutritivas, para controlar el frizz y para el cuero cabelludo.

Cada una de ellas son esenciales para proporcionar un tratamiento profundo y reparador que va más allá de lo que ofrecen los acondicionadores regulares, destaca el blog de Farmatodo.

En acción

Una mascarilla a considerar es la de arcilla, la aplicación de este mineral ofrece múltiples beneficios, como ayudar a eliminar las células muertas de la piel del cuero cabelludo y limpiar los folículos capilares, lo que facilita el crecimiento de cabello nuevo y saludable.

Según los expertos, la mascarilla de arcilla es ideal para tratar cabellos grasos, pues limpia, equilibra y purifica el cuero cabelludo, pero, además, combate residuos de sudor y ayuda a controlar el exceso de sebo.

Puedes aplicar esta mascarilla cada 1 o 2 semanas, o incluso cada 15 días para conseguir una limpieza profunda. Sin embargo, debes ajustarlo a tus necesidades particulares, ya que su poder purificante puede ser secante; en tal sentido, si eres de cabello muy seco o poroso, se recomienda usar el tratamiento de arcilla una vez al mes; y, además, siempre finalizar con una buena hidratación que combate la sequedad, refiere la Inteligencia Artificial.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube