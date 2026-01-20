Expertos en nutrición comparten cómo perder kilos de forma saludable: con más energía y menos ansiedad

Suscríbete a nuestros canales

Los primeros días del año muchos se proponen perder kilos sin tomar en cuenta que no siempre resulta ser tan fácil ni tan saludable como se dice.

Partiendo de ello, la recomendación es siempre fijarse metas realistas y, además, buscar la asesoría de médicos nutricionistas que le indiquen cómo alimentarse y los hábitos que deben implementarse para evitar correr riesgos con la salud.

¿Cómo perder kilos de manera saludable?

Según los expertos de la Clínica Mayo “la mejor forma de bajar de peso y no volver a subirlo es hacer cambios en el estilo de vida que persistan con el tiempo. Estos cambios saludables incluyen una alimentación equilibrada y más actividad física todos los días”.

De igual manera, es esencial encontrar una motivación interna, es decir, conseguir razones por las que bajar de peso es importante para ti. También debes fijarte metas que puedas alcanzar, mantenerse activo en todo momento, y disfrutar de alimentos saludables.

Estos pequeños cambios pueden marcar la diferencia al momento de perder peso y no recuperarlos.

En acción

Lograr perder kilos sin que te gane la ansiedad es posible, sin embargo, la recomendación de los expertos es tener un plan estrictamente personalizado, pautado y seguido por un profesional, pues éste debe ser compatible con la salud metabólica de la persona.

Salvador Talón, nutricionista y farmacéutico señala que, “más que hablar de dieta, hablamos de adquirir hábitos saludables sostenidos en el tiempo, siempre guiados por especialistas en nutrición clínica y con un asesoramiento completamente personalizado”, publica la web ELLE.

Es decir, no se trata de dejar de comer, sino de mejorar su relación con la comida. Por ejemplo, se recomienda evitar refrescos, tomar más verduras en la cena, comer despacio, añadir 1 o 2 tentempiés saludables entre las tres comidas principales, practicar 60 minutos de ejercicio físico al día, y beber agua.

Refiere TeensHealth que el control del peso es una tarea que empieza por hacer pequeños cambios que seas capaz de seguir y de ir construyendo unos mejores hábitos de forma gradual para que puedan durar.

En conclusión, planificar las comidas, consumir una dieta equilibrada, beber agua, realizar actividad de manera regular y descansar, ayudan a perder peso y cuidar la salud en general.

