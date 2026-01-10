Más crecimiento y menos caspa: preparación casera para un cabello saludable

Suscríbete a nuestros canales

Un cabello saludable se logra con una dieta rica en nutrientes, hidratación, productos adecuados, lavado y cepillado correcto, uso moderado de herramientas de calor y cortes regulares, refiere la Inteligencia Artificial.

Es decir, conseguir la melena de tus sueños, esa fuerte, libre de frizz y de caspa, suave, brillante, sin puntas abiertas, con un cuero cabelludo limpio y sin irritación, y con un crecimiento regular, si es posible.

¿Cómo lograr un cabello saludable?

Expertos de los productos cosméticos Garnier señalan que, el principal truco para tener un pelo saludable es tener una rutina que permita mantener sus cuidados y darle todo lo que necesita, todos los días del año.

En tal sentido, la recomendación es mantener una dieta equilibrada y rica en proteínas, evitar peinados y prácticas que pongan tu pelo en riesgo, mantener lejos el estrés, cortar las puntas con frecuencia para sanearlo.

Además de ello, es esencial usar un cepillo de púas anchas y flexibles, cepillar el cabello antes de dormir y antes de lavarlo, usar agua templada y por supuesto, utilizar productos adecuados según el tipo de cabello.

También conviene recurrir a mascarillas y tratamientos caseros que favorezcan la salud capilar.

En casa

Te compartimos un tratamiento casero que ayuda a crecer el cabello y reduce la caspa, favoreciendo así la posibilidad de lucir un cabello saludable.

¿Qué necesitas? Hervir una cantidad considerable de agua y colocar dos cucharadas de romero. Dejar reposar por dos horas y luego colocar en una botella con atomizador para facilitar la aplicación en el cabello.

Este té de romero se debe aplicar y masajear el cuero cabelludo después del lavado y sin enjuagar. Con ello mejora la circulación, fortalece los folículos, nutre, da brillo, estimula el crecimiento y previene la caspa.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube