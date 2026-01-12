La solución para un cabello de ensueños: plantas y aceites que puedes aplicar en tu rutina capilar

Suscríbete a nuestros canales

Para lucir el cabello de tus sueños no basta con gastar altas sumas de dinero en productos de reconocidas marcas, sino que también es necesario mantener una dieta equilibrada, usar protector capilar, y evitar el uso constante de químicos y herramientas de calor, por ejemplo.

Además, es clave mantener una rutina de cuidado adecuada que incluya lavado, acondicionamiento y mascarillas.

¿Qué hacer para lograr el cabello de ensueños?

Cortar el cabello con cierta periodicidad ayuda a eliminar las puntas abiertas y da fuerza a la hebra capilar, elegir productos adecuados según el tipo de pelo, exfoliar el cuero cabelludo al menos una vez al mes para mantener el cabello sano, evitar la fricción que hace que el pelo se quiebre, y peinar de forma correcta.

También conviene enfocarse en una nutrición profunda con aceites y plantas que aportan vitaminas y minerales que recuperan la salud del pelo.

¿A qué aceites y plantas recurrir?

Entre las opciones más recomendadas por los expertos destacan estos aceites:

- De coco, es recomendado su aplicación por sus propiedades hidratantes y nutritivas, el cual penetra en el cabello y lo nutre a profundidad.

- De argán, ideal para eliminar el frizz, hidrata el cabello y sella la humedad para que luzca radiante.

- De jojoba, reduce la pérdida de agua, ayudando a mantener el cuero cabelludo bien hidratado.

En cuanto a las plantas a considerar para cuidar el cabello, se encuentran:

- Romero, una planta que estimula el cuero cabelludo, ayudando al crecimiento, regula el exceso de sebo y puede incluso, prevenir la aparición de canas.

- Manzanilla, ayuda a calmar las afecciones del cuero cabelludo, aporta brillo y realza los tonos claros del cabello.

- Caléndula, esa plata es un excelente hidratante de las fibras capilares, por lo que favorece el crecimiento del cabello, haciendo que el pelo esté sano y brillante.

