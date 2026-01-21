Realizan jornada de actualización de datos para jubilados y pensionados de esta gobernación

Suscríbete a nuestros canales

La Gobernación del estado Zulia activó este lunes 19 de enero el operativo de censo y renovación de información para su personal jubilado, pensionado y sobrevivientes.

En tal sentido, la directora de Recursos Humanos de la entidad zuliana, María Alejandra Villalobos, señaló que se estableció un protocolo para personas con movilidad reducida o condiciones médicas que impidan su traslado.

“Activaremos una labor social para visitar los hogares, constatar la condición de nuestros abuelos y brindarles el trato adecuado que su salud requiere", declaró Villalobos, quien destacó que los familiares pueden notificar estas situaciones directamente en la sede o vía digital.

El proceso se desarrolla en el Palacio de Gobierno con el fin de registrar cambios de domicilio, contactos telefónicos y verificar el estatus legal de los beneficiarios en la nómina estatal.

¿Cuál es el cronograma de atención?

El cronograma de atención está dividido en tres etapas coordinadas por la Dirección de Recursos Humanos, con una primera fase, que abarca desde el inicio del operativo hasta el 31 de marzo de 2026. Está dirigida exclusivamente a los habitantes de los municipios Maracaibo y San Francisco, y los interesados deben acudir personalmente a las oficinas ubicadas en el Palacio de Gobierno.

La segunda fase comenzará el 26 de enero y se extenderá a todas las intendencias municipales del estado. Este despliegue tiene como objetivo recibir la documentación de los beneficiarios que residen en zonas foráneas para evitar su traslado a la capital zuliana.

Para la tercera fase, la institución estableció un canal digital mediante correo electrónico. Esta modalidad está reservada para los jubilados que viven fuera del estado Zulia o en el extranjero. En estos casos, la validación de la identidad se realizará a través de videollamadas.

Horarios de recepción de documentos

Para este martes 20 de enero, la recepción de documentos y atención al público se llevará a cabo en el horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. El resto de la jornada se destinará al procesamiento interno de la información por parte del equipo administrativo del Ejecutivo regional.

Este operativo busca reorganizar el sistema de datos de la Gobernación, el cual presentaba desactualización en los registros de contacto y ubicación de su personal egresado durante los últimos años.

