¿Eres inmigrante y vives en Florida?: todo sobre las nuevas leyes de empleo, educación y remesas

Tras el inicio de la sesión legislativa el pasado 13 de enero, el panorama para los más de 5.7 millones de inmigrantes en Florida, Estados Unidos (EEUU) ha dado un nuevo giro oscuro.

El paquete de leyes impulsado por el gobernador Ron DeSantis y la legislatura estatal ya está en marcha, afectando los pilares básicos de la vida cotidiana: el trabajo, la escuela y el envío de dinero a nuestros países.

Proyectos de ley que están por aprobarse

A continuación, desglosamos cómo estas medidas impactan tu día a día y qué opciones legales existen actualmente.

Empleo y finanzas: el fin de la flexibilidad

La medida estrella, bajo los proyectos SB 1380 y HB 1307, busca asfixiar económicamente a quienes no tienen un estatus legal definido.

E-Verify universal: ya no es una opción. Todas las empresas deben usarlo.

Las multas para empleadores alcanzan los $10.000 y pueden perder sus licencias comerciales por un año.

Adiós a las cuentas y préstamos: se prohíbe a los bancos otorgar préstamos a indocumentados.

Además, programas de ayuda para vivienda como Florida Hometown Hero ahora son exclusivos para ciudadanos o residentes legales.

El golpe a las remesas: se ha propuesto un bloqueo a los envíos de dinero al exterior para personas en estatus irregular.

Esto afecta directamente a familias en Venezuela, México, Haití y Colombia, que dependen de los más de $2.300 millones que salen anualmente de Florida.

Educación: un muro en las aulas

El proyecto SB 1052 golpea el futuro de los jóvenes. Florida, que antes permitía el acceso a la educación superior a estudiantes destacados sin importar su estatus, ahora cambia las reglas:

Expulsión del Florida College System: se busca impedir que indocumentados asistan a universidades públicas.

se busca impedir que indocumentados asistan a universidades públicas. Cierre de programas GED y ESL: los cursos de inglés (ESL) y de bachillerato para adultos (GED) financiados por el estado quedarán vetados para irregulares, limitando la integración lingüística.

El voto: vigilancia extrema

Con la mirada puesta en las elecciones de 2028, las leyes HB 991 y HB 985 endurecen el registro electoral:

Se exige prueba física de ciudadanía para nuevos votantes.

Se utilizará el sistema federal SAVE para auditar registros antiguos, con la posibilidad de purgar hasta 50.000 nombres de las listas electorales si existen dudas sobre su estatus.

¿Cómo te afecta según tu situación?

Sector Cambio principal Impacto directo Trabajador E-Verify obligatorio Riesgo de despido inmediato y pérdida de compensación laboral. Estudiante Veto en universidades y ESL Suspensión de estudios y pérdida de becas estatales. Familia Bloqueo de remesas Imposibilidad de enviar dinero a casa (salvo excepciones médicas). Comercio No intérpretes en trámites Dificultad para renovar licencias de negocios familiares.

¿Qué viene ahora? El calendario de implementación

Aunque la sesión comenzó el 13 de enero, el proceso legislativo sigue estas etapas clave:

Enero - Febrero 2026: discusión en comités de Empleo y Educación (donde aún se pueden hacer modificaciones).

discusión en comités de Empleo y Educación (donde aún se pueden hacer modificaciones). Marzo 2026: votación final en el Senado y la Asamblea.

votación final en el Senado y la Asamblea. Julio 2026: fecha prevista para la firma del Gobernador y entrada en vigor inmediata de la mayoría de las cláusulas.

La resistencia legal

Organizaciones como la ACLU y la Farmworker Association of Florida ya preparan demandas.

Se espera que el 8.º Circuito de Apelaciones evalúe la constitucionalidad de estas leyes en el segundo trimestre de 2026, tomando como referencia los bloqueos legales sufridos por leyes similares en Texas (SB4).

De hecho, ya la industria agrícola de Florida advierte que estas leyes podrían dejar 200.000 vacantes sin llenar en la cosecha de cítricos, lo que podría aumentar el precio de los alimentos para todos los residentes del estado, sin importar su estatus legal.

