Cantv activa nueva promoción navideña con descuentos en Aba Ultra: planes y quiénes pueden adquirirlos

La empresa de telecomunicaciones Cantv lanzó una promoción para celebrar la llegada de la navidad, enfocada en su servicio de internet de alta velocidad a través de fibra óptica, conocida como Aba Ultra.

Esta iniciativa, anunciada desde su cuenta de Instagram, busca brindar a los nuevos clientes la oportunidad de experimentar una conectividad más "robusta y veloz" con importantes beneficios económicos y servicios adicionales.

La promoción, que estará disponible por tiempo limitado, representa una apuesta de la compañía por mejorar la experiencia de navegación de los hogares.

Promoción navideña de Cantv

El plan de Cantv está diseñado específicamente para aquellos usuarios que decidan migrar o contratar por primera vez el servicio de fibra óptica.

La campaña se presenta bajo el lema "Esta Navidad ¡Llegamos con todo!", y ya se encuentra activa en todo el país.

Los nuevos suscriptores del servicio Aba Ultra podrán optar por uno de los tres planes de velocidad disponibles:

100 Mbps

200 Mbps

300 Mbps.

Con un descuento del 30% aplicado directamente sobre el costo de la contratación inicial. Este beneficio no solo abarca el servicio en sí, sino que también incluye la instalación del servicio y la entrega de un equipo WiFi sin costos adicionales para el usuario.

Beneficio adicional de entretenimiento

Como parte integral del paquete promocional, Cantv decidió incluir su plataforma de televisión por streaming, Aba TV GO, sin que esto represente un costo extra en la factura.

La promoción es válida desde el 01 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Es crucial destacar que esta oferta está dirigida exclusivamente a nuevos usuarios que soliciten la instalación del servicio Aba Ultra por fibra óptica.

Pasos para la contratación

Cantv instó a los interesados a solicitar el servicio a través de sus canales de atención oficiales para obtener detalles específicos sobre el proceso de contratación.

Los nuevos clientes deben mencionar la promoción al momento de la solicitud para aplicar el descuento del 30%.

