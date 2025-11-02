Divorcio por desafecto en Venezuela: lo que dice la sentencia del TSJ y cómo iniciar el proceso sin conflicto

Suscríbete a nuestros canales

Una vía legal redefine el concepto de divorcio en Venezuela. La sentencia N.º 1070 del Tribunal Supremo de Justicia abrió paso al divorcio por desafecto.

De acuerdo con la información compartida por Se Habla Derecho, la decisión permite a cualquier cónyuge solicitar la disolución del vínculo sin necesidad de pruebas, plazos ni acuerdo mutuo, lo que ha generado interés y controversia.

Divorcio por desafecto: qué significa y cómo se aplica

A diferencia de los modelos tradicionales, el divorcio por desafecto no exige demostrar culpabilidad ni alegar causales específicas como abandono o violencia.

En cambio, basta con que una de las partes manifieste su voluntad de terminar el matrimonio por razones personales, como pérdida de afecto o incompatibilidad.

Procedimiento simplificado y sin contradicción judicial

Según la sentencia, el proceso se tramita por jurisdicción voluntaria. No requiere demanda formal ni audiencia contradictoria entre las partes.

Además, el solicitante no necesita acreditar tiempo mínimo de matrimonio ni separación previa. El trámite puede iniciarse en cualquier momento.

Sin pruebas ni apelaciones: lo que dice el TSJ

El Tribunal suprimió la fase probatoria. El juez no debe valorar emocionalmente la causa, solo verificar la voluntad expresada por el solicitante.

Asimismo, la sentencia N.º 305 de 2017 establece que este tipo de divorcio no admite recursos de impugnación, lo que agiliza el cierre del proceso.

¿Por qué crece esta modalidad en Venezuela?

Según datos del Observatorio Venezolano de Justicia, el 42 % de las solicitudes de divorcio en 2024 se basaron en desafecto o incompatibilidad.

Expertos señalan que la rapidez, la discreción y la autonomía jurídica han convertido esta figura en una opción preferida por parejas en conflicto.

Recomendaciones legales para quienes consideren esta vía

Los abogados sugieren acudir directamente al tribunal competente con una solicitud escrita, sin necesidad de testigos ni documentos adicionales.

También recomiendan revisar las implicaciones patrimoniales y familiares antes de iniciar el trámite, especialmente si hay hijos menores involucrados.