INTT: nueva jornada nacional para agilizar trámites vehiculares hasta el 2 de noviembre

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) arrancó una nueva jornada nacional para agilizar trámites vehiculares.

En el cumplimiento de su misión de garantizar el acceso equitativo y eficiente a los servicios, se desplegarán en diversas regiones del país.

En nota de prensa, el INTT compartió los lugares en donde estarán los funcionarios durante esta semana.

Nueva jornada nacional para agilizar trámites vehiculares del INTT

A continuación, los lugares y fechas para que accedan a los trámites vehiculares:

30 de octubre

Universidad Rafael María Baralt, avenida 34 entre calles Vargas y Miranda, Ciudad Ojeda, estado Zulia.

Plaza Santa María, avenida principal, municipio Ribero, estado Sucre

31 de octubre

Centro Comercial Los Próceres, avenida Venezuela con avenida Lara, Santa Rosa, municipio Iribarren, estado Lara.

Comunidad Puente Torres, Carora, estado Lara

2 de noviembre

Sector Río Negro, Machiques, estado Zulia

Durante estas jornadas, el INTT garantizará atención directa para la emisión y renovación de licencias para conducir, traspasos, registros originales, asesoría especializada, entre otros.

Todos los trámites se realizarán de forma rápida, segura y expedita, con el respaldo de personal capacitado y tecnología al servicio del ciudadano.

