¿Sabe qué hacer cuando cambia el color o motor de su vehículo?: estos son los trámites que exige el Intt

Todo conductor venezolano que modifique las características de su vehículo, como el color o el motor, debe notificar y legalizar los cambios obligatoriamente ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

Este proceso, conocido como "Cambio de Características", exige la realización de una experticia previa y la consignación de la factura original del trabajo realizado. Incumplir este trámite convierte el vehículo en ilegal y acarrea sanciones.

Modificar la apariencia o el funcionamiento de un vehículo es una práctica común entre propietarios que buscan personalizar su coche o mejorar su rendimiento.

El Instituto establece que cualquier cambio puede afectar los datos descritos en el certificado de registro del vehículo.

Paso a paso obligatorio

El procedimiento es el mismo para el cambio de color y para la sustitución de un motor, ya que ambos modifican elementos esenciales del vehículo y la ley exige su registro oficial.

El paso más noticioso es que el propietario debe someter el vehículo a una experticia de Verificación Legal para confirmar la legalidad de la unidad antes de proceder con la modificación de sus datos en el sistema.

Solicitud en línea

El usuario debe ingresar al portal del INTT y seleccionar la opción planilla única de trámite. Allí, la persona inicia sesión, selecciona el menú REGISTRO / VEHÍCULOS y elige la opción cambio de características.

Al rellenar la verificación, el sistema autoriza los métodos de pago correspondientes a las tasas establecidas por el INTT. El vehículo debe poseer la constancia de experticia de verificación legal (Original) antes de que se registre el cambio.

Requisitos clave para legalizar el cambio

El propietario debe tener:

Planilla Única de Trámite.

Factura del Cambio Realizado.

Cédula de Identidad Laminada.

Certificado de Registro de Vehículo (Original).

Constancia de Experticia de Verificación Legal.

Póliza de Responsabilidad Civil.

Comprobante de medios de pago que demuestra el pago de la tasa del trámite ante el INTT.

Una vez que el ente procesa el trámite, envía al correo electrónico del usuario el nuevo certificado de registro de vehículo, el cual refleja la característica modificada, el nuevo color o el serial del motor sustituido.

La legalización de estos cambios no solo cumple con la Ley de Transporte Terrestre, sino que también protege al propietario ante cualquier revisión policial o proceso de venta futuro, garantizando la transparencia y legalidad del automóvil dentro del Registro Nacional de Vehículos.

