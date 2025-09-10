INTT: conozca los nuevos cambios para realizar el trámite de traspaso de vehículos en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) compartió los requisitos actualizados para tramitar un traspaso de vehículos en Venezuela.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el INTT difundió los pasos a seguir para la gestión del documento.

"Necesitas realizar el traspaso de un vehículo. Conoce cuáles son los requisitos para realizarlo con éxito. En el INTT, oficina La California, el personal calificado está presto para asesorarte. Entrega estos sencillos requisito y listo", reza la publicación junto a un video.

Este procedimiento se hace de la mano con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) gracias a una alianza institucional que se anunció desde 2023.

¿Cómo solicitar un traspaso ante el INTT?

Para realizar la solicitud ante el INTT, la persona natural debe tener a la mano los siguientes requisitos:

Planilla Única de trámite, también conocida como PUB

Cédula de identidad laminada (vigente) de quien es el propietario actual y consignar una copia.

Documento de propiedad traslativa autenticado por el Servicio Autónomo de Registros y Notarias (Saren).

Certificado de registro de vehículo original.

Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Posteriormente, se debe consignar la constancia de revisión vehicular ante la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Pasos y requisitos para tramitar el permiso de vehículo sobre vehículo

En El INTT, puedes tramitar el permiso de vehículo sobre vehículo, permisología necesaria en caso de trasladar un vehículo sobre otro a cualquier parte del territorio nacional.

Requisitos y cómo solicitarlo

Planilla de solicitud de Autorización para la circulación de Transporte Terrestre de Carga (Descargarla en el portal web del INTT )

) Fotocopia simple de formato de flota vehicular vigente

Copia del certificado de registro de vehículo y póliza de responsabilidad civil vigente

Pagar aranceles

Este permiso se puede tramitar en cualquier del INTT en el país.

