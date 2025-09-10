Seguro Social de EE.UU. lanza su primera proyección de aumento COLA para 2026: aquí fechas claves

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) ha proyectado que El Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2026 podría ser del 3 % y se espera su anuncia para mediados de octubre.

La agencia toma los datos de inflación de julio, agosto y septiembre para calcular el ajuste. El aumento se aplica a los cheques de jubilación a partir de enero del siguiente año.

¿Cuál es la proyección del aumento?

Según un informe del Consejo de Fiduciarios de la SSA, el mejor escenario para los beneficiarios en 2026 sería un aumento del 3 %. Este porcentaje se basa en una suposición de una inflación más alta.

Si el aumento se materializa, un trabajador jubilado promedio que recibe alrededor de $2.000 al mes podría ver un aumento de aproximadamente $60 en su cheque mensual.

¿Cómo se calcula el aumento?

El gobierno utiliza un medidor de la inflación llamado Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados y Empleados Administrativos (CPI-W).

La SSA toma los valores de los meses de julio, agosto y septiembre y los compara con el promedio de los mismos meses del año anterior. Si el promedio de este año es más alto que el del año pasado, el porcentaje de diferencia se convierte en el ajuste COLA.

¿Cuándo fue el último ajuste?

El COLA para el Seguro Social en EE.UU. fue del 2.5 % en 2025.Este aumento entró en vigencia en los pagos de los beneficiarios a partir de enero.

Como resultado del incremento, el pago promedio mensual para un jubilado subió de $1.927 a aproximadamente $1.976.

Beneficios al aumentar el COLA

Preservar el poder adquisitivo: El beneficio más importante del COLA es que asegura que los pagos del Seguro Social mantengan su valor real a lo largo del tiempo. A medida que los precios de los bienes y servicios aumentan (inflación). Ayuda a cubrir gastos esenciales: Un ajuste en el beneficio permite a los receptores cubrir el alza en los costos de vida, como: Alimentos

Vivienda y servicios básicos (electricidad, gas, agua)

Transporte y combustible

Medicamentos y otros gastos de salud Compensar los aumentos de las primas de Medicare: Las primas de Medicare (particularmente la Parte B) a menudo aumentan cada año. El COLA ayuda a compensar ese incremento, asegurando que el ingreso neto del beneficiario no se reduzca drásticamente a pesar de los mayores costos de la atención médica. Proporcionar estabilidad financiera: Para millones de estadounidenses que dependen de este ingreso fijo, el ajuste COLA les brinda una mayor seguridad y previsibilidad financiera, ayudándoles a planificar sus presupuestos sin el temor de que la inflación erosione sus ahorros.

