Trámites INTT: pasos para gestionar el pago mixto

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) tiene activa su plataforma de pagos en la que usuarios pueden gestionar más de 200 trámites.

La moderna pasarela permite a los usuarios cancelar con cuatro alternativas a través de una serie de pasos.

Entre las opciones figuran pago mixto, pago fraccionado, pago móvil y la billetera para hacer la totalidad del monto.

A continuación te explicamos cómo realizar el pago mixto, según lo establecido por el INTT.

La pasarela te permite pagar tu trámite tanto con pago móvil como con el saldo positivo disponible en tu billetera.

1. Verifica tu saldo disponible en la billetera.

2. Marca la opción “Acepto usar los fondos disponibles en la billetera”.

3. Haz clic en el botón "Pagar" para confirmar y finalizar.

4. Realiza el pago móvil con lo faltante del monto total.

5. Haz clic nuevamente en "pagar" para confirmar y finalizar.

6. ¡Listo! Ya completaste tu trámite y podrás descargar tu Planilla Única.

¿Cómo acceder a la nueva pasarela?

1. Ingresa a la página web www.intt.gob.ve.

2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

3. Selecciona en el menú el trámite a realizar.

4. Elige la oficina a la que deseas acudir.

5. Una vez registrada exitosamente la solicitud, selecciona la opción ‘Pago en Línea’, identificada con un ícono de tarjeta verde.

6. Pulsa la opción de pago en moneda nacional; aguarda unos segundos para que el sistema te revele el botón "pagar". Una vez que lo cliquees, accederás a la moderna pasarela de pago del INTT.

Seguidamente, en la parte superior izquierda se presentarán las opciones: Pago móvil y billetera, donde podrás optar entre pagar el trámite en su totalidad mediante estas opciones, utilizar el saldo de ambos mecanismos o realizar pagos fraccionados.

