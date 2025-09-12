El INTT pone el ojo en vehículos fuera de circulación: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) busca perfeccionar el proceso de desincorporación de vehículos, pese a estar fuera de circulación y que continúan registrados en los sistemas de aseguradoras y del ente.

Para ello, a través de la Gerencia General de Servicios Conexos, convocó a representantes de compañías aseguradoras para colaborar activamente en la revisión y administración de incidencias vehiculares.

De acuerdo con el reporte en NDP, la iniciativa es un esfuerzo por fortalecer la transparencia y eficiencia en el manejo de vehículos que han cesado su operatividad.

El INTT pone el ojo en vehículos fuera de circulación

Por lo que se llevó a cabo un encuentro con representantes de aseguradoras de vehículos en el salón Alí Primera de la sede principal del INTT, donde se abordaron los lineamientos y objetivos de esta iniciativa institucional.

Este procedimiento es esencial para determinar el destino final de dichos automóviles y garantizar que se cumplan los protocolos establecidos por las autoridades competentes.

Además, se organizan mecanismos para la venta de piezas de vehículos dados de baja, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa sin transgredir las normativas vigentes.

En tal sentido, Edith Sánchez, gerente general de Servicios Conexos, subrayó la importancia de que las aseguradoras realicen inspecciones exhaustivas y actualicen sus registros, ya que la omisión de estos pasos podría acarrear consecuencias legales y administrativas.

Como parte del plan de acción, se llevará a cabo una auditoría detallada en cada aseguradora para verificar el cumplimiento de las regulaciones.

Este proceso busca prevenir sanciones y reforzar el compromiso institucional con una gestión responsable de los vehículos fuera de servicio.

